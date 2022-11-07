С 1 ноября ученики всех образовательных организаций смогут проверить свои знания Правил дорожного движения.



Всероссийская онлайн-олимпиада в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» стала уже традиционной. В этом году мероприятие проводится в период с 1 по 20 ноября, включительно.



Онлайн - олимпиада «Безопасные дороги» пройдет на образовательной платформе Учи.ру. К участию приглашаются обучающиеся 1 – 9 классов.



По окончании онлайн-олимпиады участники получат сертификаты, грамоты или дипломы.