Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Согласно пункту 14.1 Правил на нерегулируемом пешеходном переходе водитель транспортного средства, приближающегося к такому переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступающих на нее для осуществления перехода. Однако и пешеходы обязаны принимать все возможные меры предосторожности и не создавать для водителей критических ситуаций, выходя на проезжую часть перед находящимся близко транспортным средством.



Пассажир становится пешеходом в тот момент, как он ступил на асфальт. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам, навстречу движению транспортных средств.



Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.



На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет безопасен.



Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: ПДД достаточно подробно распределяют приоритет между движением пешеходов и транспортных средств, и только их соблюдение позволит сохранить жизнь и здоровье.



Госавтоинспекция Отдела МВД России по Чановскому району