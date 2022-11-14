В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией Чановского района в период с 11 по 14 ноября 2022 года проводились

оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».



В период проведения операции нарядами ДПС особое внимание уделялось профилактике правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, а также иных грубых нарушений Правил дорожного движения.



В ходе проведения мероприятия автоинспекторы пресекли один случай управления транспортным средством водителем, находившимся в состоянии опьянения.



Госавтоинспекция Отдела МВД России по Чановскому району