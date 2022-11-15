Профессия участковый считается одной из самых главных должностей в полиции, поскольку именно к нему граждане в первую очередь обращаются за помощью. 17 ноября свой профессиональный праздник отмечают участковые уполномоченные полиции.

Труд этих людей во многом остаётся незаметным, но со своей задачей по обеспечению безопасности нашей жизни стражи порядка успешно справляются. Люди идут к ним со своими проблемами, бедами. И если участковый не может им помочь, он обязательно разъяснит, что предпринять, к кому обратиться. Заявление посетителя в любом случае будет принято. В дальнейшем принимается решение о том, какая служба будет этим делом заниматься.

Основная задача участкового — охранять безопасность граждан на вверенном ему административном участке, пресекать возможные нарушения закона. Он регулярно совершает обход территории, встречается и беседует с жителями, рассматривает их заявления по фактам и событиям, которые могут содержать признаки преступления, административного правонарушения.

В отделении участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Чановскому району несут службу 14 сотрудников. Каждый участковый уполномоченный полиции имеет границы обслуживаемого участка, который включает в себя несколько населённых пунктов. Чтобы найти своего участкового можно зайти на сайт отдела полиции, где есть телефон и дежурной части, и участкового, а также можно позвонить на номер 21-874 и попросить дать контактные данные Вашего участкового.

Около 2 лет в Отделе МВД России по Чановскому району работает участковым уполномоченным полиции лейтенант полиции Танкибаев Ержан Бахитович. За период службы зарекомендовал себя с положительной стороны, как исполнительный и дисциплинированный сотрудник. За достигнутые успехи в служебной деятельности не раз поощрялся и награждался грамотами и благодарностями.