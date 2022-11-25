Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой усилить меры безопасности в условиях низких температур



По данным «Гисметео» в ближайшие дни на территории Новосибирской области сохранится низкая температура воздуха, в связи с чем Госавтоинспекция настоятельно рекомендует в сильные морозы не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних междугородних поездок.



В зимний период экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Госавтоинспекция рекомендует сообщать о случаях поломки автомобилей или иных затруднительных ситуациях на автодорогах на единый номер экстренных служб 112 или обратиться к сотрудникам Госавтоинспекции, которые постоянно патрулируют автодороги. Инспекторы ДПС постараются оказать людям, оказавшимся в затруднительном положении на дороге, всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом медиков, технической службы или эвакуатора.



Также Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что водители из-за тумана или клубов выхлопных газов автомобилей не всегда имеют возможность вовремя заметить пеших участников дорожного движения, поэтому необходимо переходить проезжую часть в установленных местах, следуя по обочинам дороги, идти навстречу движению транспорта, использовать на одежде световозвращающие элементы.