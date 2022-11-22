В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на каждой автостоянке, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Для инвалидов пользование такими местами бесплатно.

Предусмотрена ответственность для водителей, незаконно занимающих на парковках места, выделенные для стоянки транспортных средств инвалидов, а также для должностных и юридических лиц, не предусматривающих при создании парковок выделение на них установленного законодательством количества мест для стоянки транспортных средств инвалидов.

Так, статьями 5.43 и 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, для водителей предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 рублей, при этом транспортное средство нарушителя задерживается (эвакуируется), а за нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, для должностных лиц предусмотрен административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей, а для юридических лиц – от 30000 до 50000 рублей.