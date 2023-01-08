На территории Новосибирской области возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки из-за снегопада и прогнозируемого синоптиками повышения температуры до +1˚С, а затем резкого понижения до -33˚С, как следствие, гололедицы.



Госавтоинспекция района напоминает, что для автомобилистов различные ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.



Уважаемые водители, помните, что при выпадении осадков в виде снега и образовании наледи следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо проявлять в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.



Госавтоинспекторы рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как не обладают в должной мере необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.



Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех.