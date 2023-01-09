10 января - День дорожной безопасности



По итогам 11-ти месяцев 2022 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 292 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 6 детей погибли и 314 получили травмы, в том числе два юных пассажира пострадали в ДТП на территории Чановского района.



В целях совершенствования и активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках межведомственного взаимодействия ГУ МВД России по Новосибирской области и Министерства образования Новосибирской области на территории Чановского района реализуется региональный проект «День дорожной безопасности» в образовательных организациях.



В рамках данного проекта второй вторник месяца в образовательных организациях, расположенных на территории района, определяется как День дорожной безопасности. 10 января сотрудники полиции совместно с педагогическими работниками будут проводить в образовательных учреждениях, приступивших к занятиям после новогодних каникул, различные профилактические мероприятия.



Госавтоинспекция Чановского района обращается к учащимся, педагогам и родительской общественности с просьбой принять в проекте активное участие.