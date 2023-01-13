В Чановском районе произошло смертельное ДТП

Сегодня в 14 часов 20 минут на автодороге Р-254 «Иртыш» 1056 км+700м Чановского района Новосибирской области водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Фольксваген Пассат, двигаясь со стороны г. Омска в сторону г. Новосибирска, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с впередиидущим в попутном направлении транспортным средством ЭД 405 В1 под управлением водителя 1960 года рождения, осуществлявшим производство передвижных краткосрочных работ по снегоочистке обочин.

В результате происшествия на месте от полученных травм скончался 35-летний пассажир легкового автомобиля, водитель и 30-летний пассажир указанного авто с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.