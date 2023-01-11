Уважаемые граждане!

Информируем Вас о том, что 28 декабря 2022 года на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) опубликовано и вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 2462 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2022 г. № 1143» (далее – Постановление). Постановлением уточнены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в особом порядке – без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами.

В соответствии с внесенными изменениями особый порядок применяется в отношении граждан Украины или лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территории Украины, независимо от даты их въезда на территорию Российской Федерации.

Также особый порядок распространен на граждан Российской Федерации, приобретших гражданство Российской Федерации в статусе гражданина Украины либо лица без гражданства, постоянно проживавшего на территории Украины, независимо от способа получения ими гражданства Российской Федерации. Дополнительно обращаем внимание, что выдача российских национальных водительских удостоверений осуществляется в соответствии с Особенностями предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2022 г. № 2216 (далее – Особенности). В отличие от положений Особенностей обмен национальных водительских удостоверений лицам, указанным в Постановлении, осуществляется при наличии медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в любом экзаменационном подразделении Госавтоинспекции по месту их обращения.





Начальник экзаменационного отделения 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области майор полиции Булдаков Игорь Валерьевич