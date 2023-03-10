В целях совершенствования и активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на территории Чановского района реализуется региональный проект «День дорожной безопасности» в образовательных организациях.



В рамках данного проекта второй вторник месяца в образовательных организациях, расположенных на территории района, определяется как День дорожной безопасности. 14 марта сотрудники полиции совместно с педагогическими работниками будут проводить в образовательных учреждениях района различные профилактические мероприятия.





Госавтоинспекция Чановского района обращается к учащимся, педагогам, юным инспекторам движения и родительской общественности с просьбой принять в проекте активное участие: анонсировать мероприятие на официальных сайтах, в социальных сетях и родительских чатах, обновить уголки дорожной безопасности в школах, выпустить тематическую стенгазету, провести с детьми занятия, беседы о правилах поведения на дороге, тематические викторины, квесты, конкурс рисунков или организовать выступления агитбригад отрядов ЮИД.