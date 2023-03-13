В целях выявления правонарушителей, не оплативших в установленные сроки административные штрафы, в период с 13 по 17 марта автоинспекторы района совместно со службой судебных приставов проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор».



Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о возможности оплаты 50% суммы некоторых наложенных штрафов, если она производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Общий срок оплаты штрафа составляет 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. За несвоевременную оплату согласно ст. 20.25 КоАП РФ нарушителю может грозить штраф в двукратном размере неоплаченного штрафа (но не менее одной тысячи рублей), либо административный арест до 15 суток. При этом привлечение к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ не освобождает гражданина от уплаты ранее наложенного административного штрафа.