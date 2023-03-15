2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, информирует Вас о том, что Государственные услуги, предоставляемые ГИБДД в электронном виде, доступны Вам.

Многие из Вас, наверное, слышали и знают, что есть такой сайт Госуслуги, только не все им пользуются.



Наибольшее количество граждан ежедневно приходят в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспорта. Именно эта государственная услуга пользуется у населения наибольшей популярностью. Чтобы облегчить жизнь гражданам, сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают новые формы приема граждан. Любой желающий может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru.



Для получения государственной услуги «регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» у вас есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде.

Преимущества пользования порталом государственных услуг (WWW.GOSUSLUGI.RU):



-сокращаются сроки предоставления услуг;

-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;

-снижаются коррупционные риски;

-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг.

Предлагаем Вам активнее использовать ресурсы единого портала государственных услуг.



Напоминаем, что согласно решению Минфина Российской Федерации скидка 30% на оплату государственной пошлины за регистрационные действия по постановке на регистрационный учет транспортных средств через портал «Госуслуг» с 01.01.2023 года отменена.





Режим работы

1РО 2МОЭТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

(р.п Чаны, ул. Ленина, 245)

ВТОРНИК 09.00-18.00 ОБЕД 13.00-14.00

ЧЕТВЕРГ 09.00-18.00 ОБЕД 13.00-14.00

ПЯТНИЦА 09.00-17.00 ОБЕД 13.00-14.00

СУББОТА 09.00-16.00 ОБЕД 13.00-14.00



Телефон для справок и консультаций 8(383)672-13-74.