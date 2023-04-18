Изменения в Правилах дорожного движения для СИМ



1 марта вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 года № 1769. Этот нормативно-правовой акт вносит изменения в Правила дорожного движения. Прежде всего, они касаются использования электросамокатов и другой подобной техники, а также вводят новые дорожные знаки.



Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средств индивидуальной мобильности. К ним относятся транспортные средства, имеющее одно или несколько колес или роликов, которые предназначены для индивидуального передвижения с использованием двигателя.



Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Граждане, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.



Дети до семи лет могут передвигаться на средствах индивидуальной мобильности в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. В возрасте от семи до 14 лет доступны также зоны, выделенные для велосипедистов, и присутствие взрослых необязательно. С 14 лет на средствах индивидуальной мобильности разрешено передвигаться по правому краю проезжей части.



Перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч. Если масса электротранспорта не превышает 35 килограммов, разрешается использовать тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки.



На пешеходных дорожках и тротуарах приоритет отдается пешеходам. Исходя из этого пользователи средств индивидуальной мобильности должны рассчитывать свою скорость и не создавать помех для других.



На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части автодорог. Но делать это можно только тем, кто старше 14 лет, и только на участках дорог с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов. При этом такие транспортные средства должны иметь тормозную систему, а также передние и задние фары белого и красного цвета соответственно.



Нарушение Правил дорожного движения лицом, использующим для передвижения СИМ, будет квалифицировано по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Если такое нарушение совершенно в состоянии опьянения, оно будет квалифицироваться по части 3 статьи 12.29 КоАП РФ, если оно повлекло создание помех в движении транспортных средств - по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ, если повлекло по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего – по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ.