«Автосессия-2023»В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Новосибирской области с 19 апреля по 13 мая проводится Онлайн-Марафон «Автосессия-2023» - тестирования учащейся молодежи и студентов на знание Правил дорожного движения и понимание основ безопасного поведения на дороге.Организаторами проекта являются Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Госавтоинспекция региона, общественная организация по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост» при поддержке МАУ ДО ДТД УМ \"Юниор\" Детский автогородок, Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства, Новосибирской общественной организации Всероссийского общества автомобилистов.По результатам тестирования благодарностями будут отмечены учебные заведения: с наибольшим количеством человек, принявших участие в марафоне; показавшие наиболее высокие результаты тестирования.Пройти тестирование возможно по ссылке , либо по QR коду