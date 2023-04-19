«Автосессия-2023»
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Новосибирской области с 19 апреля по 13 мая проводится Онлайн-Марафон «Автосессия-2023» - тестирования учащейся молодежи и студентов на знание Правил дорожного движения и понимание основ безопасного поведения на дороге.
Организаторами проекта являются Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Госавтоинспекция региона, общественная организация по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост» при поддержке МАУ ДО ДТД УМ \"Юниор\" Детский автогородок, Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства, Новосибирской общественной организации Всероссийского общества автомобилистов.
По результатам тестирования благодарностями будут отмечены учебные заведения: с наибольшим количеством человек, принявших участие в марафоне; показавшие наиболее высокие результаты тестирования.
Пройти тестирование возможно по ссылке , либо по QR коду
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedJLwOxu__2..
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Новосибирской области с 19 апреля по 13 мая проводится Онлайн-Марафон «Автосессия-2023» - тестирования учащейся молодежи и студентов на знание Правил дорожного движения и понимание основ безопасного поведения на дороге.
Организаторами проекта являются Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Госавтоинспекция региона, общественная организация по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост» при поддержке МАУ ДО ДТД УМ \"Юниор\" Детский автогородок, Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства, Новосибирской общественной организации Всероссийского общества автомобилистов.
По результатам тестирования благодарностями будут отмечены учебные заведения: с наибольшим количеством человек, принявших участие в марафоне; показавшие наиболее высокие результаты тестирования.
Пройти тестирование возможно по ссылке , либо по QR коду
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedJLwOxu__2..