Итоги профилактического мероприятия «Начинающий водитель»





С 17 по 20 апреля Госавтоинспекция района проводила оперативно-профилактическое мероприятие «Начинающий водитель», направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение нарушений Правил дорожного движения водителями со стажем менее двух лет, со стажем управления транспортными средствами по вновь открытой категории менее двух лет и учебными транспортными средствами.



В ходе проведения мероприятия автоинспекторы привлекли к административной ответственности 5 водителей, имеющих стаж управления транспортными средствами менее двух лет.