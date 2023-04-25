«Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта соблюдать меры безопасности»



С наступлением весенне-летнего сезона на дорогах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесного транспорта. Становясь участниками дорожного движения, подростки часто пренебрегают соблюдением Правил дорожного движения, тем самым ставят под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но жизнь и здоровье других лиц.

При движении по улицам часто приходится видеть, как проезжую часть пересекают на скутерах несовершеннолетние дети, как подростки показывают различные трюки на велосипедах, мотоциклах. Не владея даже элементарными сведениями о правилах дорожного движения, несовершеннолетние выезжают на проезжую часть, что в итоге может привести к смертельному исходу дорожно-транспортного происшествия.

К сожалению, родители, купив ребенку скутер, мопед, мотоцикл, не принимают во внимание, что выезд на дорогу запрещен лицам, не достигшим 16-тилетнего возраста, и, скорее всего, не знают, где именно катается их ребенок.

Согласно ст. 24.1 Правил дорожного движения Российской Федерации управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом – не моложе 16 лет и только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.

Госавтоинспекция напоминает, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно одеть специальную мото-защиту. Перед тем как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. На дороге нужно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, обязательно всегда включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.

Уважаемые участники дорожного движения! Не забывайте, что мопед и мотоцикл – одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств. Даже незначительные столкновения могут повлечь очень серьезные последствия.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление транспортными средствами, предусмотрен административный штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ).

Наиболее часто несовершеннолетние водители мопедов, мотоциклов, автомобилей привлекаются к административной ответственности за совершение следующих нарушений:

1.Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке – влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей (ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ);

2. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей (ч1 ст. 12.3 КоАП РФ); управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей (ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ);

3. Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах – влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей (ст. 12.6 КоАП РФ);

Родителям и законным представителям несовершеннолетних необходимо помнить, что за вред, причинённый несовершеннолетними, не достигшим возраста 18 лет, отвечают его родители или законные представители. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его родителей или законных представителей (ст. 32.2 КоАП РФ).

Кроме того, родители или законные представители несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Уважаемые родители! Ваша обязанность – обеспечить безопасность детей, поэтому никогда не будет лишним чаще беседовать с детьми и напоминать им самые элементарные правила поведения, от которых зависит безопасность их жизни.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району.