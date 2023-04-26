Автоинспекторы Чановского района принимают участие в родительских собраниях

Выступления на родительских собраниях не являются нововведениями в работе Госавтоинспекции района. В этот раз для проведения общешкольного родительского собрания в Чановских школах, была выбрана тема:

«Актуальные вопросы профилактики деструктивных форм девиантного поведения подростков». Ведь сотрудникам Госавтоинспекции приходится с горечью констатировать, что очень часто сами родители подают дурной пример детям – грубо нарушают Правила дорожного движения и за рулем автомобиля, и просто на улице.



Сотрудник Госавтоинспекции в ходе беседы довела до присутствующих статистику по дорожно-транспортным происшествиям с участием детей, рассказала о роли родителей в воспитании дисциплинированных участников дорожного движения, о необходимости показывать детям положительный пример своим законопослушным поведением на дороге, а также напомнила об ответственности взрослых за предоставление возможности управления мото- и автотранспортом несовершеннолетним.



Уважаемые родители! Приучайте своих детей с раннего возраста соблюдать Правила дорожного движения и не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения.