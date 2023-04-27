В Чановском районе подведены итоги профилактических мероприятий «Трасса»

В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией района 5, 12, 19 и 26 апреля 2023 года проводились профилактические

мероприятия «Трасса».



Как сообщил начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району, капитан полиции, Семенов Александр Васильевич, к участию в мероприятии было привлечено 6 сотрудников Госавтоинспекции, в период проведения операции нарядами ДПС особое внимание уделялось профилактике правонарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушений установленного режима труда и отдыха, а также выявлению водителей, находящихся в утомленном состоянии.



В рамках проверок к административной ответственности привлечен 1 водитель, допустивших выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, и 8 водителей, допустивших нарушение установленного режима труда и отдыха.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району