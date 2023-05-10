Итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»

В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией Чановского района в период с 05 по 10 мая проводились оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».





В период проведения операции нарядами ДПС особое внимание уделялось профилактике правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, а также иных грубых нарушений Правил дорожного движения.



В ходе проведения мероприятия автоинспекторы пресекли 6 фактов управления транспортным средством водителями, находившимися в состоянии опьянения.