Водители автомобилей, будьте осторожнее – на дороге велосипедисты и мотоциклисты!



С приходом весны водителям автомобилей нужно стать еще бдительней: на дорогах появился двухколесный транспорт – велосипедисты и мотоциклисты, и как следствие – увеличение количества ДТП с их участием.



Мотоцикл, скутер или велосипед – самый удобный транспорт как для сельской местности, так и для перегруженных городских улиц, но одновременно и самый опасный. Одна из распространенных претензий автомобилистов к мотоциклистам и скутеристам состоит в том, что они игнорируют требования ПДД, ездят между рядами и не соблюдают требования дорожной разметки. Совершая маневры на дороге, водители автомашин просто не ожидают обнаружить в нескольких сантиметрах от себя мотоциклиста.



Госавтоинспекция района обращает внимание водителей автомашин:

1. Водители-«новички»: будьте особенно внимательными на дороге, водители двухколесного транспорта появляются на дороге внезапно;

2. Учитывайте, что мотоциклисты, как правило, движутся ощутимо быстрее автомобильного потока, поэтому, если увидели в зеркале мотоцикл – не спешите перестраиваться!

3. Особое внимание к группе водителей велосипедов и скутеров – в отличие от мотоциклистов, они наоборот ездят медленнее потока;

4. Помните, что водители мото- и велотехники могут «теряться» в так называемых «мёртвых зонах», поэтому контролируйте обстановку сзади по зеркалам;

5. Даже если необходимо совершить небольшое перестроение, делайте это максимально осторожно: среди мотоциклистов есть те, которые выстраивают свою траекторию движения практически без запаса.



Обращаем внимание водителей двухколесного транспорта – мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов: на дороге не стоит «гонять», необходимо проявить особое внимание перед «зеброй», автобусными остановками и там, где есть или могут появиться люди в непосредственной близости от проезжей части; быть осторожнее в жилых зонах, вблизи детских площадок. Немаловажное обстоятельство – не забывайте об экипировке и защите головы шлемом, не перевозите пассажиров без шлемов.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району