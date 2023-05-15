Итоги проведения оперативно-профилактических мероприятий «Дебитор»



На территории Чановского района проведены оперативно-профилактические мероприятия «Дебитор», направленные на привлечение к ответственности правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов в установленные законом сроки.



В рамках мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции и Службы судебных приставов с 10 по 12 мая проводились совместные рейды по месту жительства лиц, не уплативших административный штраф.



В ходе проводимых рейдов привлечено к административной ответственности по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неуплату штрафа 3 гражданина.