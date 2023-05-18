Госавтоинспекция обращает внимание водителей о недопущении управления транспортным средством в состоянии утомления или болезни



В пункте 2.7 Правил дорожного движения сказано: «Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения; а также передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии…».



Полный перечень заболеваний, при которых запрещается управлять автотранспортом, закреплен в Постановлении Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством».



Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение управления автотранспортом в состоянии утомления и болезненного состояния.



Случается, что водители стараются не обращать внимание на возникающую усталость, которая заметно снижает скорость реакции во время управления, игнорируют появление сонливости, которая несет угрозу временной утраты контроля над автомобилем.



Кроме того, существуют медикаментозные препараты, приняв которые садиться за руль транспортного средства явно не стоит!

В целях безопасности не стоит принимать лекарственные препараты перед поездкой, которые вызывают сонливость, вялость, головокружение, снижают внимание и скорость реакции.



