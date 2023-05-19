Пешеходный переход — это место где пересекается две дорожные стихии: водители и пешеходы. Пересекать этот участок дороги следует со всей ответственностью и знанием дела.

В дорожной среде может возникнуть ситуация, при которой водитель транспортного средства не видит вас или, наоборот, вы не