По информации Госавтоинспекции о неисполнении предостережений владельцами автодорог прокуратурой Чановского района приняты меры прокурорского реагирования

В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» к полномочиям органов местного самоуправления относится реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Такие мероприятия включают работы по ремонту и содержанию дорог.

Контролирующим (надзорным) органом в части выполнения органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения выступает государственный инспектор дорожного надзора Госавтоинспекции.



Всего за 5 месяцев 2023 года в ходе проведения профилактических мероприятий инспектором владельцам автодорог Чановского района объявлено 169 предостережений о недопустимости обязательных требований (ГОСТов) по содержанию и обслуживанию автодорог с указанием сроков устранения выявленных недостатков.





По 12 объявленным предостережениям органами местного самоуправления нарушения не были устранены в установленные законодательством РФ сроки, в связи чем соответствующая информация о невыполнении предостережений Госавтоинспекции была направлена в прокуратуру Чановского района Новосибирской области для принятия мер прокурорского реагирования: владельцам автодорог внесено 5 представлений об устранении нарушений закона, 2 должностных лица органов местного самоуправления привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).