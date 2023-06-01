1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Дети – одна из самых уязвимых групп населения, требующая особого внимания. День защиты детей – не просто праздник, это напоминание обществу о необходимости заботиться о безопасности ребенка!



От нас, взрослых, зависит будущее наших детей.Поэтому жизненно необходимо:

• Изучать с ребенком правила дорожного движения и самим соблюдать их, т.к. мы являемся для своих детей ориентиром в поведении на дороге.

• Регулярно отрабатывать с ребенком безопасные маршруты движения из дома в школу и обратно, рассказать о возможных «дорожных ловушках».

• Научить ребенка концентрировать свое внимание на возможных опасностях, рассказать о том, какими последствиями чревато использование во время перехода проезжей части наушников и гаджетов, отвлекающих внимание.

• Пристегивать детей ремнями безопасности и перевозить малышей в детских удерживающих устройствах.

• Рассказать о правилах передвижения на велосипедах и на средствах индивидуальной мобильности (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, мноколеса и иные аналогичные средства передвижения).

• Не передавать право управления мопедом/мотоциклом своему несовершеннолетнему ребенку при отсутствии у него водительского удостоверения соответствующей категории и не достижении им установленного законом возраста (16 и 18 лет соответственно).