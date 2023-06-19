С 19 по 23 мая Госавтоинспекция Чановского района проведет профилактический рейд, направленный на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с превышением норм светопропускания стекол.



Согласно техническому регламенту, ветровое и боковые стекла автомобилей должны пропускать свет не менее чем на 70%.



За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» в виде штрафа в размере 500 рублей. При отказе водителем устранить нарушение на месте ему вручается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения. Водители, не выполнившие требование, будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», которая влечет наложение административного штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.



Госавтоинспекция Чановского района обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свои автомобили в состояние, соответствующее техническому регламенту о безопасности транспортных средств.