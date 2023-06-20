В Чановском районе подведены итоги профилактических мероприятий «Ребенок – главный пассажир»



В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения нарушений Правил дорожного движения водителями при перевозке несовершеннолетних пассажиров Госавтоинспекцией района с 16 по 19 июня проводилось профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир».



Как сообщил врио начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району, старший лейтенант полиции, С.М. Абдрашитов, к участию в мероприятии было привлечено 8 сотрудников Госавтоинспекции, в период проведения операции нарядами ДПС особое внимание уделялось недопущению нарушений правил перевозки детей водителями.





За время проведения мероприятия было выявлено 4 факта нарушения правил перевозки детей-пассажиров. Госавтоинспекторы помимо составления административных материалов проводили разъяснительные беседы с водителями-нарушителями.