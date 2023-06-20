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В Чановском районе подведены итоги профилактических мероприятий «Ребенок – главный пассажир»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения нарушений Правил  дорожного движения водителями при перевозке несовершеннолетних пассажиров  Госавтоинспекцией района с 16 по 19 июня проводилось профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир».

Как сообщил врио начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району, старший лейтенант полиции, С.М. Абдрашитов, к участию в мероприятии было привлечено 8 сотрудников Госавтоинспекции, в период проведения операции нарядами ДПС особое внимание уделялось недопущению нарушений правил перевозки детей водителями.

За время проведения мероприятия было выявлено 4 факта нарушения правил перевозки детей-пассажиров. Госавтоинспекторы помимо составления административных материалов проводили разъяснительные беседы с водителями-нарушителями.

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