С 19 по 23 июня сотрудники ОГИБДД района и 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области проводили профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств, светопропускание стекол которых не соответствует установленным нормам.



Согласно техническому регламенту ветровое стекло и стекла, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должны пропускать свет не менее чем на 70%. Тонировка прочих стекол не запрещена (за исключением зеркальной тонировки).



За время проведения мероприятий сотрудниками ОГИБДД и 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области всего выявлено 18 фактов эксплуатации транспортных средств, светопропускание стекол которых не соответствует установленным нормам.