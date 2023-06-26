С 19 по 23 июня сотрудники ОГИБДД района и 2 МОЭТН
и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области проводили профилактические
рейды, направленные на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных
средств, светопропускание стекол которых не соответствует установленным нормам.
Согласно техническому регламенту ветровое стекло и стекла, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должны пропускать свет не менее чем на 70%. Тонировка прочих стекол не запрещена (за исключением зеркальной тонировки).
За время проведения мероприятий сотрудниками ОГИБДД и 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области всего выявлено 18 фактов эксплуатации транспортных средств, светопропускание стекол которых не соответствует установленным нормам.