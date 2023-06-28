Госавтоинспекция Чановского района предупреждает: при совершении регистрационных действий, замене водительского удостоверения гражданин проверяется на наличие неуплаченных административных штрафов.

Неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД РФ в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:

• штраф, в 2 раза превышающий первоначальный штраф, но не менее 1 тыс. рублей;

• административный арест на срок до 15 суток;

• обязательные работы на срок до 50 часов.

Наличие задолженностей выявляется как «на дороге» при остановке участника дорожного движения сотрудником ГИБДД, так и при совершении регистрационно-экзаменационных действий (регистрация ТС, замена водительского удостоверения).

Информацию об административных правонарушениях в области дорожного движения можно получить на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru); на официальном сайте Госавтоинспекции, введя номерной знак своего автомобиля и номер свидетельства о его регистрации (www.gibdd.ru), а так же в отделении ГИБДД Чановского района, также собственники транспортных средств могут обратиться в Центр автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции Новосибирской области для получения консультации об имеющихся задолженностях по данным административным штрафам.

Однако лучший способ избежать наказания за неуплату штрафа – не нарушать Правила дорожного движения! Управляйте автомобилем аккуратно, и Вам не придется платить за собственные ошибки.