Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя, не превышающего 50 куб. см допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», при объеме двигателя не более 125 куб. см управление мототранспортом допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1». Управление мототранспортом превышающим объем двигателя 125 куб. см допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».

Многие подростки, считая себя опытными водителями, полагают, что на дороге они неуязвимы, контролируют себя и своего «железного коня». Печально, что родители таких подростков поощряют их ранние желания, приобретают мототранспорт, позволяют ездить по дорогам общего пользования вместо разъяснения норм и правил в области управления мототранспортом, а также рисков и последствий ранней езды несовершеннолетних.

Родители, помните, что управление мототранспортом сопряжено с особым риском, и покупая его ребенку в подарок, при условии, что несовершеннолетний имеет водительское удостоверение категории «М», Вы должны убедиться в надлежащим уровне знаний ПДД юного водителя, и приобрести специальную экипировку. А если ваш ребенок не достиг 16-летнего возраста, не имеет водительского удостоверения – кто будет виноват в случае трагедии на дороге? Вопрос риторический, да?

Необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.

Особо важно! При управлении мотоциклом, мопедом, скутером водитель обязан быть в мотошлеме. Если водитель управляет мототранспортом без мотошлема, риск летального исхода в случае ДТП возрастает в 1,5 раза.



Отсутствие водительского удостоверения на право управления мототранспортом влечет административное наказание в виде штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей с последующим задержанием транспортного средства и его помещением на специализированную стоянку. А родителю, передавшему право управления транспортным средством своему «бесправному» чаду, грозит административный штраф в размере 30000 рублей.



Уважаемые родители! В который раз Госавтоинспекция Чановского района обращается к Вам. Будьте ответственны и благоразумны, помните, всему свое время, здоровье и жизнь человека превыше всего, а особенно родного человека. Вы никогда себе не простите, если случится ДТП с участием Вашего ребенка, потому что именно от Вашего решения или немого согласия последствия «покатушек» могут быть трагичными.





Нередко наряд ДПС во избежание трагедии прекращает преследование юного «бесправного» водителя мопеда, управляющего им без защитной экипировки и мотошлема, поскольку страх наказания берет верх над инстинктом самосохранения несовершеннолетнего. Берегите своих детей!



Начальник ОГИБДД ОМВД России

по Чановскому району А.В. Семенов