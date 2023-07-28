Нарушение требований может привести к дорожно-транспортному происшествию.



В последние годы получили активное развитие и модернизацию транспортные средства, предназначенные для индивидуального передвижения человека посредством использования электродвигателей (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и т.д.).



С 1 марта 2023 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2022 № 1769 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», которым в Правила дорожного движения Российской Федерации внесены изменения и дополнения, в том числе регулирующие использование средств индивидуальной мобильности.



В частности, в соответствии с Постановлением запрещается:

- передвижение на СИМ детям младше 7 лет без сопровождения взрослых;

- движение СИМ по дорогам при наличии тротуаров или велодорожек;

- обгон или объезд СИМ автомобилей при движении по проезжей части;

- перевозка пассажиров на СИМ.



Если электродвигатель устройства, схожего по конструкции с СИМ имеет мощность больше 0,25 кВт, но меньше 4 кВт, то оно относится к мототранспортным средствам категории L, требует наличие права управления транспортными средствами категории «М» или «А», а также соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 (иметь фары ближнего и дальнего света, световозвращатели, габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворота и т.д.). Нарушения, совершенные на таких средствах подлежат квалификации по соответствующим статьям главы 12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.



Справочно:

За первое полугодие 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 14 ДТП с участием СИМ, в т.ч. 7 – с материальным ущербом. Данные показатели ниже прошлогодних (за аналогичный период) на 30%.