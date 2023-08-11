Госавтоинспекция Чановского района напоминает: согласно поправкам, которые вступили в силу 25 июля 2022 года, статья 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) дополнена ч. 4. Она предусматривает штраф в размере 50–100 тыс. рублей либо 150–200 часов обязательных работ для водителей, которые уже были лишены прав за нарушения ПДД, а затем дважды попались на управлении автомобилем без водительского удостоверения. Предыдущая редакция КоАПа не учитывала, как часто прежде автомобилист без прав попадался сотрудникам ГИБДД. Что в первый, что в десятый раз ему грозило одинаковое наказание: штраф в размере 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Водители, которые снова попадутся без прав за рулем, будут считаться не правонарушителями, а преступниками: помимо административной им грозит еще и уголовная ответственность по статье 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» Уголовного кодекса РФ. По ней для автомобилистов, ранее лишенных прав и уже получивших за это административное наказание, предусмотрен штраф в размере 150–200 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на срок до года. Вне зависимости от того, какую меру наказания назначит суд, водитель будет считаться имеющим судимость.



В качестве дополнительной меры наказания для водителей, которые неоднократно садились за руль в нетрезвом виде, предусмотрена конфискация автомобиля. По решению суда она может применяться к владельцам транспортных средств, обвиняемым по ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ. Эта мера действует только в отношении «транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления».



