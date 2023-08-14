Вниманию родителей!



Уважаемые взрослые! Вы должны дать ребенку не только навыки полезной деятельности в предстоящей ему жизни, но и навыки, как эту жизнь сохранить, как остаться живым и здоровым в окружающей человека внешней среде, в том числе и в дорожно-транспортной среде, очень динамичной, в которой ситуации быстро меняются.



Помогите вашему ребёнку сохранить жизнь и здоровье. Вместе с детьми составьте схему маршрута «дом–школа–дом» с детальным описанием особенностей каждого перехода проезжей части дороги и мест, требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов вашей семьи («дом - музыкальная либо художественная школа», «дом – спортивная секция», «дом – дом бабушки» и т.д.), а также планы микрорайона дома и школы с их описанием.



Порядок разработки маршрута «дом-школа-дом»

1. Родители вместе со школьниками проходят путь от дома до школы и обратно и намечают наиболее безопасный путь, отмечают наиболее опасные места.

2. При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее легкие и безопасные для ребенка:

1) Пешеходный переход со светофором более безопасный, чем пешеходный переход без светофора.

2) Улица и участки, где не затруднен осмотр проезжей части (нет густых кустов, деревьев, стоящих машин, особенно крупногабаритных), более безопасна, чем улица со стоящими машинами и другими предметами, закрывающими обзор ит.д.

3) После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в школу и обратно (в первые недели посещения школы для первоклассника и несколько раз - для учащихся начальной школы и среднего звена), добиваются практического овладения школьниками методами безопасного движения по маршруту, понимания ими всех опасностей, которые указаны в описанном маршруте.

4) Отрабатывают привычку заблаговременного выхода из дома,отсутствия спешки, перехода улицы только шагом, строго под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги перед переходом, даже если она пустынна.

