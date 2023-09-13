ДЕТИ ПОШЛИ В ШКОЛУ!

Уважаемые водители! Будьте особенно внимательны на дворовых территориях, вблизи детских учреждений и мест остановок маршрутных транспортных средств. При приближении к пешеходному переходу снизьте скорость.





Уважаемые родители (законные представители)! Чтобы ребенок был в безопасности, необходимо регулярно напоминать ему основы безопасного поведения на дороге. Ребенок должен знать, как правильно переходить проезжую часть. Он должен понимать, что переходить дорогу вне пешеходного перехода или на запрещающий сигнал светофора категорически запрещено!