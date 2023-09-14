Как получить госуслуги для автолюбителей онлайн?

2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, информирует Вас о том, что Государственные услуги, предоставляемые ГИБДД в электронном виде, доступны Вам.