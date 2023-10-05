Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели акцию \"Ребенок-главный пассажир\"

В ходе мероприятия дорожные полицейские проводили разъяснительные беседы с водителями о необходимости не только установки в

автомобили детских удерживающих устройств, но и соблюдения всех условий их использования, вручали им памятки по указанной тематике.



Уважаемые водители-родители! Обеспечьте своему ребенку безопасность во время движения автомобиля. Использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности позволяет защитить ребенка от травм и снизить тяжесть последствий при ДТП.