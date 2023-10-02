Уважаемые родители !

Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «засветился» на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были световозвращающие элементы, делающие его заметным на дороге.



При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.



Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а значит, есть опасность наезда. Использование световозвращающих элементов снижает риск наезда на пешехода на 65%.