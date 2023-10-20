Дети в автомобиле являются самой уязвимой категорией пассажиров, их безопасность целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем.



К несчастью, многие родители пренебрежительно относятся к этому вопросу, не соблюдают требования ПДД и игнорируют необходимость использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке своего ребенка. По этой причине маленькие пассажиры регулярно получают в ДТП травмы на порядок серьезнее, чем могли бы быть.



В целях предупреждения аварийности с участием детей-пассажиров сотрудники Чановской Госавтоинспекции 19 октября провели акцию \"Ребенок-главный пассажир\"



В ходе мероприятия сотрудники ДПС проводили разъяснительные беседы с водителями о необходимости не только установки в автомобилях детских удерживающих устройств, но и соблюдения всех условий их использования, вручали информационные памятки по вопросам обеспечения безопасности детей-пассажиров, которые напомнят родителям о важности применения детских удерживающих устройств.

Инспекторы информировали водителей, что согласно п. 22.9 Правил дорожного движения РФ, перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно), так же осуществляется с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля-только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Уважаемые водители-родители! Обеспечьте своему ребенку безопасность во время движения автомобиля. Использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности позволяет защитить ребенка от травм и снизить тяжесть последствий при ДТП.