Уроки безопасности для школьников района



Сотрудники Госавтоинспекции проводят в образовательных учреждениях района «уроки безопасности», направленные на воспитание дорожно-транспортной культуры несовершеннолетних.



Во время занятий ребята начальных классов повторяют правила дорожного движения, вместе с автоинспектором разбирают «дорожные ловушки» и повторяют безопасные маршруты «дом-школа-дом». Особое внимание уделяется применению средств защиты пешеходов – светоотражающим элементам.



Старшеклассникам «дорожные полицейские» рассказывают об основных нарушениях правил дорожного движения, являющихся причинами дорожно-транспортных происшествий, предупреждают об ответственности за управление автомобилем, мотоциклом без «прав» и многом другом. Беседу автоинспекторы подкрепляют примерами ДТП в районе и доводят статистику аварий в 2023 году.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району