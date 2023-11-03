В Чановском районе пройдет операция «Нетрезвый водитель»



С 03 по 08 ноября 2023 года Госавтоинспекция района проведет мероприятия, направленные на профилактику «пьянства» за рулем.



Экипажи дорожно-патрульной службы будут выявлять нетрезвых водителей, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, которые приводят к авариям. На некоторых участках автодорог пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения.



Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.