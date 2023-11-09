Итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»

В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией Чановского района в период с 03 по 08 ноября проводились оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».





В рамках мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 2 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности и назначить наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.



Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просит жителей района сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения ближайшему наряду ДПС или по телефону «112».