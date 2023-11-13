Сотрудники Чановской Госавтоинспекции проводят беседы с водителями по профилактике аварийности

В ходе принятия дополнительных мер по профилактике аварийности, Чановские автоинспекторы проводят разъяснительную работу с водителями, вручают им листовки, в которых отражены факторы, влияющие на

безопасность дорожного движения.

Дорожные полицейские напоминают, что в период межсезонья, следует быть предельно внимательными и при управлении транспортным средством выбирать безопасный стиль вождения, не допускать опасных манёвров, которые бы привели к возникновению дорожно-транспортного происшествия.