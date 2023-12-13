Как получить госуслуги для автолюбителей онлайн?

2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, информирует Вас о том, что Государственные услуги, предоставляемые ГИБДД в электронном виде, доступны Вам.

Многие из Вас, наверное, слышали и знают, что есть такой сайт Госуслуги, только не все им пользуются.

Наибольшее количество граждан ежедневно приходят в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспорта. Именно эта государственная услуга пользуется у населения наибольшей популярностью. Чтобы облегчить жизнь гражданам, сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают новые формы приема граждан. Любой желающий может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги»

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Для получения государственной услуги «регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» у вас есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде.

Преимущества пользования порталом государственных услуг (

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-сокращаются сроки предоставления услуг;

-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;

-снижаются коррупционные риски;

-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг.

Предлагаем Вам активнее использовать ресурсы единого портала государственных услуг.

Напоминаем, что согласно решению Минфина Российской Федерации скидка 30% на оплату государственной пошлины за регистрационные действия по постановке на регистрационный учет транспортных средств через портал «Госуслуг» с 01.01.2023 года отменена.

Режим работы

1РО 2МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

(р.п Чаны, ул. Ленина, 245)

ВТОРНИК 09.00-18.00 ОБЕД 13.00-14.00

ЧЕТВЕРГ 09.00-18.00 ОБЕД 13.00-14.00

ПЯТНИЦА 09.00-17.00 ОБЕД 13.00-14.00

СУББОТА 09.00-16.00 ОБЕД 13.00-14.00

Телефон для справок и консультаций 8(383)672-13-74.