Госавтоинспекция Чановского района провела акцию \"Жизнь важнее скорости!\"



На одном из участков федеральной трассы Р-254 \"Иртыш\" Чановского района автоинспекторы в целях профилактики ДТП, а также привлечения внимания водителей к проблеме аварийности по вине водителей, несоблюдающих скоростной режим, провели информационно-пропагандистскую акцию \"Жизнь важнее скорости \", в ходе которой обратились к водителям с призывом соблюдать установленный скоростной режим, учитывая при этом дорожные и погодные условия, соблюдать правила обгона, не допускать выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, а также обязательно соблюдать режим труда и отдыха.



Всем участникам акции дорожные полицейские вручили тематические листовки и памятки.