Опасности в зимнее время года:



1.Короткий день. Темнеет рано и очень быстро.



2. Снег. В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, и затрудняется движение пешеходов и транспорта.



3. Видимость. В оттепель проезжая часть покрывается снежно-водяной кашей, которая оседает на ветровых стёклах автомобилей, мешая водителям следить за дорожной обстановкой.



4. Обзор. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Увидеть приближающийся транспорт мешают: сугробы на обочине; сужение дороги из-за снега; стоящее заснеженное транспортное средство.



5.Одежда. Тёплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки закрывают обзор.



6. Цвет. В снегопад транспортные средства светлых цветов (белые, серебристые, светло-серые, бежевые) сливаются с окружающей местностью и становятся менее заметными.



Правила безопасности на дорогах. При переходе проезжей части важно быть очень внимательными и осторожными:



-Убрать все телефоны и гаджеты, снять наушники.



-Остановиться.



-Посмотреть в обе стороны.



-Убедиться в безопасности перехода.



-Проезжая часть может быть скользкой, поэтому не стоит торопиться.



-При переходе дороги контролировать оба направления движения транспорта.



-Идти размеренным шагом.



-Во время прогулки не отвлекаться на разговоры.



-Снять капюшон перед переходом.



-Переходить дорогу только прямо.



Перед тем как выйти на проезжую часть, лучше убедиться, что слева, справа и сзади, если это перекрёсток, нет приближающегося транспорта.



Также в зимнее время года одним из доступных и простых способов обеспечения собственной безопасности является использование световозвращающих элементов