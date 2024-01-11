Опасности в зимнее время года:
1.Короткий день. Темнеет рано и очень быстро.
2. Снег. В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, и затрудняется движение пешеходов и транспорта.
3. Видимость. В оттепель проезжая часть покрывается снежно-водяной кашей, которая оседает на ветровых стёклах автомобилей, мешая водителям следить за дорожной обстановкой.
4. Обзор. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Увидеть приближающийся транспорт мешают: сугробы на обочине; сужение дороги из-за снега; стоящее заснеженное транспортное средство.
5.Одежда. Тёплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки закрывают обзор.
6. Цвет. В снегопад транспортные средства светлых цветов (белые, серебристые, светло-серые, бежевые) сливаются с окружающей местностью и становятся менее заметными.
Правила безопасности на дорогах. При переходе проезжей части важно быть очень внимательными и осторожными:
-Убрать все телефоны и гаджеты, снять наушники.
-Остановиться.
-Посмотреть в обе стороны.
-Убедиться в безопасности перехода.
-Проезжая часть может быть скользкой, поэтому не стоит торопиться.
-При переходе дороги контролировать оба направления движения транспорта.
-Идти размеренным шагом.
-Во время прогулки не отвлекаться на разговоры.
-Снять капюшон перед переходом.
-Переходить дорогу только прямо.
Перед тем как выйти на проезжую часть, лучше убедиться, что слева, справа и сзади, если это перекрёсток, нет приближающегося транспорта.
Также в зимнее время года одним из доступных и простых способов обеспечения собственной безопасности является использование световозвращающих элементов
1.Короткий день. Темнеет рано и очень быстро.
2. Снег. В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, и затрудняется движение пешеходов и транспорта.
3. Видимость. В оттепель проезжая часть покрывается снежно-водяной кашей, которая оседает на ветровых стёклах автомобилей, мешая водителям следить за дорожной обстановкой.
4. Обзор. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Увидеть приближающийся транспорт мешают: сугробы на обочине; сужение дороги из-за снега; стоящее заснеженное транспортное средство.
5.Одежда. Тёплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки закрывают обзор.
6. Цвет. В снегопад транспортные средства светлых цветов (белые, серебристые, светло-серые, бежевые) сливаются с окружающей местностью и становятся менее заметными.
Правила безопасности на дорогах. При переходе проезжей части важно быть очень внимательными и осторожными:
-Убрать все телефоны и гаджеты, снять наушники.
-Остановиться.
-Посмотреть в обе стороны.
-Убедиться в безопасности перехода.
-Проезжая часть может быть скользкой, поэтому не стоит торопиться.
-При переходе дороги контролировать оба направления движения транспорта.
-Идти размеренным шагом.
-Во время прогулки не отвлекаться на разговоры.
-Снять капюшон перед переходом.
-Переходить дорогу только прямо.
Перед тем как выйти на проезжую часть, лучше убедиться, что слева, справа и сзади, если это перекрёсток, нет приближающегося транспорта.
Также в зимнее время года одним из доступных и простых способов обеспечения собственной безопасности является использование световозвращающих элементов