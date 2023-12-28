Режим работы в выходные и праздничные дни



Уважаемые автовладельцы,

2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, информирует Вас о том, что в выходные и праздничные новогодние дни приём граждан в 1РО 2МОЭТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (р.п Чаны, ул. Ленина, 245) будет осуществляться по следующему графику:



03.01.2024

с 8-00 до 16-00

Обед с 12-00 до 13-00

04.01.2024

с 8-00 до 16-00

Обед с 12-00 до 13-00

05.01.2024

с 8-00 до 16-00

Обед с 12-00 до 13-00



С 08.01.2024 года приём граждан по раннее установленному графику.



Телефон для справок и консультаций 8(383)672-13-74.