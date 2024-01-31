«Горячие линии»



15,16,17 марта 2024 года на территории Чановского района Новосибирской области будут проводиться выборы Президента Российской Федерации.

По фактам нарушения законодательства граждане могут круглосуточно обратиться по телефону «горячей линии» Отдела МВД России по Чановскому району - 8(383-67) 2-16-79.