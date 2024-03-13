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В Чановском районе сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

\"⚠\"В 2023 году на территории района зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолетнего, в котором 1 ребенок получили травмы различной степени тяжести.

Для повышения безопасности юных участников дорожного движения проводятся профилактические мероприятия: «Безопасные дороги детям», \"Ребёнок - главный пассажир\" с раздачей наклеек \"Ребёнок в машине\" водителям, \"Пешеходный переход \" и другие.

Особое внимание сотрудники Чановской Госавтоинспекции уделяют контролю за соблюдением водителями правил перевозки детей в автомобилях, соблюдению скоростного режима вблизи образовательных учреждений.

Без внимания не остаются и юные пешеходы. Внимание инспекторов ДПС направлено на профилактику и предупреждение нарушений правил дорожного движения детьми-пешеходами.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах к юным участникам дорожного движения!

Уважаемые родители!

Во избежание несчастных случаев на дороге с Вами и Вашими детьми, напоминаем:

\"❗\"Систематическом повторении с ребёнком основных Правил Дорожного Движения;
\"❗\"Усиление контроля за поведением детей на улице;
\"❗\"При использовании личного автотранспорта пристёгиваться ремнями безопасности, также использовать ремни безопасности и другие устройства при перевозке детей;
\"❗\"Приобретите для своего ребёнка фликер (световозвращатель);
\"❗\"Личным примером учить детей соблюдать Правила Дорожного Движения и осторожность на дорогах.

Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит прежде всего от вас!
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