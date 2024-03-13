В Чановском районе сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
В 2023 году на территории района зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолетнего, в котором 1 ребенок получили травмы различной степени тяжести.
Для повышения безопасности юных участников дорожного движения проводятся профилактические мероприятия: «Безопасные дороги детям», \"Ребёнок - главный пассажир\" с раздачей наклеек \"Ребёнок в машине\" водителям, \"Пешеходный переход \" и другие.
Особое внимание сотрудники Чановской Госавтоинспекции уделяют контролю за соблюдением водителями правил перевозки детей в автомобилях, соблюдению скоростного режима вблизи образовательных учреждений.
Без внимания не остаются и юные пешеходы. Внимание инспекторов ДПС направлено на профилактику и предупреждение нарушений правил дорожного движения детьми-пешеходами.
Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах к юным участникам дорожного движения!
Уважаемые родители!
Во избежание несчастных случаев на дороге с Вами и Вашими детьми, напоминаем:
Систематическом повторении с ребёнком основных Правил Дорожного Движения;
Усиление контроля за поведением детей на улице;
При использовании личного автотранспорта пристёгиваться ремнями безопасности, также использовать ремни безопасности и другие устройства при перевозке детей;
Приобретите для своего ребёнка фликер (световозвращатель);
Личным примером учить детей соблюдать Правила Дорожного Движения и осторожность на дорогах.
Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит прежде всего от вас!
В 2023 году на территории района зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолетнего, в котором 1 ребенок получили травмы различной степени тяжести.
Для повышения безопасности юных участников дорожного движения проводятся профилактические мероприятия: «Безопасные дороги детям», \"Ребёнок - главный пассажир\" с раздачей наклеек \"Ребёнок в машине\" водителям, \"Пешеходный переход \" и другие.
Особое внимание сотрудники Чановской Госавтоинспекции уделяют контролю за соблюдением водителями правил перевозки детей в автомобилях, соблюдению скоростного режима вблизи образовательных учреждений.
Без внимания не остаются и юные пешеходы. Внимание инспекторов ДПС направлено на профилактику и предупреждение нарушений правил дорожного движения детьми-пешеходами.
Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах к юным участникам дорожного движения!
Уважаемые родители!
Во избежание несчастных случаев на дороге с Вами и Вашими детьми, напоминаем:
Систематическом повторении с ребёнком основных Правил Дорожного Движения;
Усиление контроля за поведением детей на улице;
При использовании личного автотранспорта пристёгиваться ремнями безопасности, также использовать ремни безопасности и другие устройства при перевозке детей;
Приобретите для своего ребёнка фликер (световозвращатель);
Личным примером учить детей соблюдать Правила Дорожного Движения и осторожность на дорогах.
Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит прежде всего от вас!