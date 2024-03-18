Нарушение общественного порядка.

Самыми распространенными правонарушениями в сфере общественной безопасности на территории Чановского района Новосибирской области можно назвать появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ).

За 2023 год сотрудниками Отдела МВД России по Чановскому району выявлено 323 правонарушения, за текущий период 2024 года 30 правонарушений. Также за распитие алкогольной продукции в общественном месте в 2023 году 30 правонарушений, за текущий период 2024 года 6 правонарушений.

Административная ответственность в настоящее время является важным инструментом в механизме обеспечения режима законности, обладает значительным профилактическим зарядом, выступая в качестве средства предупреждения не только административных правонарушений, но и преступлений.

Общественный порядок - это состояние упорядоченности социальными нормами, а именно нормами права, морали, корпоративными нормами, нормами-обычаями, системы общественных отношений и их соблюдения, а общественная безопасность - это состояние защищенности от внутренних и внешних угроз жизненно важных интересов личности, общества и государства. Совершение административного правонарушения влечет за собой административную ответственность. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, представляет собой применение в установленном законом порядке уполномоченными органами установленных административно-правовыми нормами главы 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях санкций к лицу, совершившему административное правонарушение в данной сфере, с целью наказания и пресечения подобных проступков как самим правонарушителем, так и другими лицами.

К таким правонарушениям глава 20 КоАП РФ относит: мелкое хулиганство (ст. 20.1), нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2), организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2), незаконные изготовление, продажу или передачу, хранение, перевозка, транспортирование, ношение оружия и патронов к оружию (ст. 20.10), стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах (ст. 20.13), появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21) и другие. Угроза этих правонарушений состоит как в самом характере незаконных действий или бездействия, так и в степени их распространения.